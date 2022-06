Gerade bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke steigt bei vielen die Lust auf Abkühlung. Ein leckeres Eis hilft, zumindest kurzzeitig, die hochsommerlichen Temperaturen etwas abzukühlen. Zahlreiche Eisdielen in Reutlingen und der Region gehen beim Eissortiment neue Wege.

Neben den klassischen Sorten wie Schokolade, Vanille und Erdbeere gibt es heutzutage auch ganz ausgefallene Sorten wie Trüffel-Orange oder Salz-Karamell.

So weit, so lecker: Doch wo gibt es das beste Eis in Reutlingen und Umgebung? Machen Sie mit bei unserer Abstimmung!

So funktioniert die Abstimmung: