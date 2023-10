Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen gegen einen 29-Jährigen aufgenommen, der in der Nacht zum Sonntag zunächst ein Mobiltelefon gestohlen und sich anschließend gegen eine Polizeikontrolle körperlich gewehrt hat. Das teilt das Polizeipräsidium Reutlingen am Sonntag in einer Pressemitteilung mit.

Gegen 5.20 Uhr kam demnach ein 36-Jähriger zum Polizeirevier in Metzingen und teilte mit, dass er seine Tasche samt Inhalt, unter anderem ein Mobiltelefon, am Reutlinger Bahnhof vergessen hatte.

Eine Streife des örtlich zuständigen Polizeireviers Reutlingen überprüfte folglich die Örtlichkeit, stellte zwar die beschriebene Tasche fest, allerdings fehlte laut Polizei der Inhalt.

Polizist ins Gesicht geschlagen

Im unmittelbaren Umfeld befand sich der 29-Jährige, welcher sich verdächtig verhalten haben soll und deshalb einer Kontrolle unterzogen wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung nach dem vermeintlichen Diebesgut schlug der Mann einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht und rannte weg.

Die eingesetzten Beamten konnten ihn allerdings einholen und festhalten. Hiergegen wehrte sich der Täter, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten.

Das gesuchte Mobiltelefon konnte bei ihm aufgefunden werden. Beide Polizisten wurden bei der Kontrolle leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.