Einbahnstraßenregelung in der Charlottenstraße

Wie steht es um die Verkehrssicherheit in der Charlottenstraße? Die CDU-Gemeinderatsfraktion fordert, die Einbahnstraßenregelung zurückzunehmen und sieht insbesondere Radfahrer als gefährdeter an – die Verkehrsverbände ADFC und VCD widersprechen. Die Radlobbyisten fordern allerdings, die Fahrradstraße in der Charlottenstraße weiterzuentwickeln.