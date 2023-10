Der Sitzungssaal in Pfullingens Rathaus sieht normalerweise anders aus, wenn eine Sitzung des Gemeinderats ansteht. Normalerweise zieren weder Gerbera noch Dahlien die Tische der Räte und da, wo eigentlich die Stühle für die Bevölkerung stehen, sind am Dienstagabend Stehtische mit weißem Überzug platziert.

Kein Wunder, denn die Sitzung am 10. Oktober war auch keine normale Sitzung. Exakt eine Stunde davor trafen sich die Rätinnen und Räte für einen ganz besonderen Tagesordnungspunkt. Einer, den Bürgermeister Stefan Wörner wohl in aller Bescheidenheit gerne einfach kurz durchgewunken hätte. Doch das war ihm nicht vergönnt.

Die Rede ist von Wörners 25-jährigem Dienstjubiläum. Und natürlich ließ es sich Landrat Dr. Ulrich Fiedler da nicht nehmen, seinem langjährigen Freund und Amtskollegen in aller Ausführlichkeit zu gratulieren und ein paar warme Worte an ihn zu richten.

Fiedler zählte Wörners akademische wie auch berufliche Stationen auf: Nach dem Diplomverwaltungswirt machte Pfullingens Schultes seinen Betriebswirt und verbrachte davon ein Praxissemester beim Landratsamt in Reutlingen. Da erging natürlich ein kurzes Zwinkern in Wörners Richtung, der mit einem vergnügten Lacher konterte.

„Ich bin ja auch älter geworden“

„Du bist nicht nur ein Verwalter, du bist auch ein Gestalter, der die Geschicke seiner Stadt zukunftsformend lenkt“, formulierte Fiedler. Wörner wurde 2021 Bürgermeister von Pfullingen. Eine „schwierige Zeit für diesen Posten, der ja vom Dialog lebt“, merkte der Landrat an. Trotzdem wisse Wörner das Gestaltungspotenzial seines Jobs stets auszuschöpfen und den Menschen zu helfen, wo es ginge.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler (rechts) bei der Urkundenübergabe an Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner.

© Foto: Lea Irion

Sehr zu schätzen wisse Fiedler auch die „vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit“, die er und Wörner pflegten. Ein Beispiel dafür: die Schönberghalle in Pfullingen. Diese war im vergangenen Jahr kurzfristig zur Unterbringung geflüchteter Kriegsopfer aus der Ukraine umgerüstet worden. Ein Vorhaben, das der Stadt und dem Landkreis viel Gegenwind bescherte, am Ende des Tages aber die von Fiedler so gelobte Zusammenarbeit beweist.

Natürlich gab’s neben der Dankurkunde des Landrats auch kleine Aufmerksamkeiten seitens des Gremiums: faire Schokolade und fairer Kaffee, gestrickte Eierwärmer mit Bommelmütze, und Wörners eigenes „Remmsele“, handgefertigt aus Eiche.

Der Bürgermeister freute sich sichtlich über das Gesagte und Geschenkte, wusste aber genauso in seiner gewohnt ironischen Manier mit dem Fakt umzugehen, dass er das Vierteljahrhundert auf der Urkunde ja auch mit Wehmut betrachten müsse, denn: „Ich bin ja auch 25 Jahre älter geworden.“ Nichtsdestotrotz aber mache ihm seine Arbeit nach wie vor Spaß und er blicke – trotz der gefühlten „Multidauerkrise“ – positiv gestimmt in die Zukunft. Und sowieso: „Allein bewegt ein Bürgermeister gar nichts.“ Ein „Versprechen“ gab’s noch obendrauf: „Noch mal 25 Jahre werden’s sicher nicht.“