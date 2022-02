E-Mobilität in Reutlingen

Die US-amerikanische Firma Bird bietet im Reutlinger Stadtgebiet 150 E-Scooter zum Mieten an. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, sich aus der Stadt Ulm zurückzuziehen. In Reutlingen hat Bird deutlich mehr Konkurrenz – ob die weißen Roller also auf den Straßen bleiben, ist fraglich.