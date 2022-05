Drei Heranwachsende wurden am Dienstagmittag vom Jugendschöffengericht am Amtsgericht Reutlingen des gemeinschaftlichen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Ein vierter Angeklagter wurde der Anstiftung zum Raub beschuldigt und ebenfalls verurteilt.

Erfolgreic...