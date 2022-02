Auch am Samstag, 12. Februar, waren tausende Menschen in den Straßen von Reutlingen unterwegs, um gegen die Corona-Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung zu demonstrieren. Die verursachten Kosten gehen letztlich an die Allgemeinheit. © Foto: DROFITSCH/EIBNER via www.imago-images.de