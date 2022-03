In mehreren baden-württembergischen Städten haben am Samstag erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert, darunter auch in Reutlingen. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen berichtet, hatte die AfD im Bürgerpark eine Versammlung unter dem Motto "Gesund ohne Zwang" angemeldet, dagegen g...