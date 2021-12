Rund 1500 Teilnehmer, so die offiziellen Angaben der Polizei, beteiligten sich am Samstagabend in der Reutlinger Innenstadt an einem Protestzug gegen die Corona-Maßnahmen. Während der Großteil der Teilnehmer friedlich durch die Innenstadt zog, kam es am Bürgerpark zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.