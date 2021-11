BeneVit-Geschäftsführer Kaspar Pfister zieht Konsequenzen. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Mössingen droht er ungeimpften Beschäftigten mit einer Freistellung. Die Aussagen Pfisters sorgten überregional für viel Aufmerksamkeit, auch in Zusammenhang mit der seit langem diskuti...