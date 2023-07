Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt zu den Hintergründen einer Tat, die sich in der Nacht vom Samstag, 22. Juli, zum Sonntag, 23. Juli, in der Kurrerstraße, mitten in der Reutlinger Innenstadt, ereignet hat. Kurz vor 2 Uhr in der Früh wurde ein 18 Jahre alter Mann von mehreren unbekannten Personen zunächst mit Schlägen attackiert und im Anschluss darauf auch noch mit einem Pfefferspray besprüht.

Ferner entwendeten ihm die Unbekannten zu einem nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt sein Pedelec und ein Smartphone. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifen konnten von den Polizeibeamten keine verdächtigen Personen festgestellt werden, zumal die Tat erst etwa 20 Minuten nach Ausführung der Polizei gemeldet worden ist.

Zusammenhang wird untersucht

Ob die Schläge und der Einsatz des Reizstoffes außerdem etwas mit dem Entwenden der Gegenstände zu tun haben, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 18-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt, heißt es zudem in einer Meldung vom Polizeipräsidium Reutlingen.