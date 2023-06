Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 24-Jährigen.

Polizeibekannter Beschuldigter

Dem Mann wird zur Last gelegt, am frühen Sonntagmorgen in einem Reutlinger Stadtteil einen 44-jährigen Taxifahrer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Der polizeibekannte Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmorgen, gegen zwei Uhr, war die Polizei von Anwohnern alarmiert worden, nachdem diese durch laute Schreie auf der Straße geweckt worden waren. Vor Ort trafen die Beamten auf den 24-Jährigen und den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Taxifahrer. Dieser wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Probleme bei Bezahlung

Wie sich bei den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte der Taxifahrer den 24-Jährigen zuvor in der Innenstadt aufgenommen und nach Hause gefahren. Bei der Begleichung der Taxirechnung war es dann zu Problemen mit der Zahlungskarte des Kunden gekommen, wonach beide in Streit gerieten. Mit dem Hinweis Bargeld zu holen, soll der Beschuldigte in seine Wohnung gegangen sein, ein Küchenmesser ergriffen und damit dem vor der Türe wartenden Taxifahrer unvermittelt mehrere Messerstiche zugefügt haben.

Eine Angehörige des Beschuldigten, die dem Opfer zu Hilfe kam, wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte von den alarmierten Polizeibeamten noch am Tatort vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an. Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen italienischen Staatsangehörigen handelt, wurde am Montagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.