Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige, die am frühen Mittwochmorgen unmittelbar nach dem Entzünden eines Mülleimers in der Bahnhofstraße in Eningen vorläufig festgenommen worden sind. Gegen 0.45 Uhr waren die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Eningen von Anwohnern alarmiert worden, nachdem diese in der Hauptstraße mehrere brennende Müllsäcke auf dem Gehweg und ein paar Häuser entfernt, weitere, brennende Müllsäcke an einer Hauswand entdeckt hatten.

Hausfassade erheblich beschädigt

Erste Löschversuche der Anwohner konnten von der rasch eintreffenden Feuerwehr schnell übernommen, die Brände gelöscht und so ein mögliches Übergreifen auf die Wohngebäude verhindert werden. Während in einem Fall kein nennenswerter Schaden entstanden war, wurde bei dem Brand der an der Hauswand gelagerten gelben Säcke die Fassade erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf mehrere tausend Euro geschätzt.