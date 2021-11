So wirklich Neues hat der dritte Verhandlungstag im Prozess um die Brandstiftung am Abend des 23. Dezembers vergangenen Jahres auf dem Gelände des autonomen Jugendzentrums Zelle nicht zu Tage gebracht. Der 31 Jahre alte Angeklagte soll einen Anhänger und Holzlatten in einem Holzverschlag angezü...