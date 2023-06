Nach dem Brand in einem sozialpsychiatrischen Fachpflegeheim in Reutlingen , bei dem im Januar dieses Jahres drei Menschen ums Leben gekommen sind, sind die Ermittlungen abgeschlossen: Die Staatsanwaltschaft Tübingen stellt Antrag auf Durchführung des Hauptverfahrens im Sicherungsverfahren beim Schwurgericht des Landgerichts Tübingen. Das teilt die Staatsanwaltschaft in einer Presseerklärung mit.

Bei dem Brand in einem Fachpflegeheim in der Oberlinstraße in Reutlingen in den Abendstunden des 17. Januar waren drei Mitbewohner, eine Frau und zwei Männer, ums Leben gekommen und weitere Personen verletzt worden. Bereits früh hatte sich gegen eine 57-jährige Bewohnerin der Verdacht ergeben, dass diese den Brand in ihrem Zimmer gelegt haben könnte. Bei dem Brand hatte die Frau selbst schwere Verletzungen davongetragen.

Psychisch erkrankte Frau hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert

Nach Abschluss der Ermittlungen legt die Staatsanwaltschaft der 57-jährigen Beschuldigten in der Antragsschrift zur Last, ihr Bett in mutmaßlich suizidaler Absicht entzündet und dabei zumindest billigend in Kauf genommen zu haben, dass der Brand auf das Gebäude übergreift und dabei die weiteren sechs in ihrem Wohnbereich untergebrachten Bewohner infolge der Brandlegung zu Tode kommen. Weiterhin soll die Beschuldigte in Kauf genommen haben, dass die durch den Brand geschaffene Gefahr für Leib und Leben der Mitbewohner, aber auch von Pflege- und Rettungskräften in der Folge nicht mehr beherrschbar sein könnte.

In rechtlicher Hinsicht wird die Tat unter anderem als Mord, Brandstiftung und versuchter Mord (Mord in drei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit Brandstiftung mit Todesfolge in drei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit versuchtem Mord in drei tateinheitlichen Fällen) gewertet, wobei die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal der gemeingefährlichen Mittel als verwirklicht ansieht.

Die Staatsanwaltschaft geht vorläufig nach sachverständiger Begutachtung der Beschuldigten davon aus, dass die psychisch erkrankte Frau zwar mit Unrechtseinsicht handelte, jedoch ihre Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt nicht ausschließbar aufgehoben war.

Die Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen. Sie befindet sich weiterhin aufgrund richterlicher Anordnung in einstweiliger Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.