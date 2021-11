Alles richtet sich in Reutlingen an der vor vier Jahren verabschiedeten Wohnbauflächenoffensive 2025 aus. Denn in der Stadt muss dringend Wohnraum gebaut werden, möglichst bezahlbar und für Familien geeignet. 500 Wohnungen pro Jahr sollen in der Stadt dazukommen. Doch das reicht bei weitem nicht ...