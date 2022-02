Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale in der Gustav-Groß-Straße in Reutlingen am Donnerstagnachmittag, den 24.02.22, laufen die Ermittlungen der Polizei zu dem noch unbekannten Täter weiter auf Hochtouren.

Angestellten mit Pistole bedroht

Gegen 14.30 Uhr hatte ein Mann die Filia...