Abmontiert wurden sie ohne weitere Rücksprache von den dortigen Gastronomen. Der Fischereiverein Reutlingen hat Strafanzeige erstattet. „Wir hatten die beiden Badeleitern im Frühjahr vorsorglich abgesperrt, um sie zu prüfen. Beide Edelstahlleitern waren genormt, sicher und stabil, eine Leiter hatten wir daher bereits nach kurzer Zeit wieder freigegeben“, erklärt Christian Becker, Vorstand im Fischereiverein Reutlingen, der über die Karl und Ernst Epple Kiesbaggerei GmbH und Co. KG Eigentümer des Baggersees und zahlreicher Grundstücke am Epplesee ist.

„Bei der zweiten Leiter wollten wir noch ein paar Kleinigkeiten optimieren, das Material ist schon lange bestellt.“ Obwohl auch diese Leiter sicher gewesen sei, habe man sie aber vorsorglich abgesperrt gelassen. Hinweise über mögliche Gefahren habe es vonseiten der Badegäste nie gegeben.

Fischer: „Wurden vorab nicht informiert“

Für den Fischereiverein Reutlingen ist das Entfernen der Leitern durch die Gastronomiepächter völlig unverständlich: „Die Leitern sind in unserem Eigentum, wir wurden vorab von den Gastronomen auch nicht darüber informiert, dass sie diese auf eigene Faust entfernen wollen.“ Selbst wenn diese problematisch gewesen wären, hätte der Verein informiert werden müssen. „Durch die unfachmännische Entfernung sind beide Leitern nun zudem so beschädigt, dass sie auch nicht mehr montiert werden können.“

Schaden in Höhe von 1200 Euro

Dem Fischereiverein sei ein Schaden in Höhe von 1200 Euro entstanden. Die Arbeitskosten für die aufwändige Anbringung und weitere Materialkosten für die Betonblöcke und regionalen Flusskies seien dabei noch gar nicht berücksichtigt. „Viel Schlimmer ist für uns aber der Schaden, der für die unzähligen Badegäste entstanden ist, die die Badeleitern sehr geschätzt haben, weil das Ufer am Epplesee steil ist“, betont Becker. Nun führe nur noch der Steg in den See. Wenigstens habe der Verein den Steg im letzten Jahr auf eigene Kosten ausgebessert. Neue Badeleitern könne und wolle der Verein nicht anbringen: Den Schaden hätten schließlich die Gastronomen verursacht.

Wichtig ist für den Verein weiterhin: Badegäste und Fischer vertragen sich gut. „Wenn es nach uns geht, soll das auch so bleiben.“ Im Frühjahr hatte der Verein deshalb auch gemeinsam mit der DLRG wieder eine Tauchaktion am Uferbereich der Liegewiese organisiert, um Müll und Gefahrenquellen zu entfernen.