In der gesamten Bundesrepublik fehlt es am Fachpersonal am Beckenrand. Dass es für Freibäder immer schwieriger wird, Bademeister zu finden, ist keine neue Nachricht. Bereits 2019 verkündete der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister, Peter Harzheim, es fehlten mindestens 2500 aus...