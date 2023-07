Zum Glück nur leicht verletzt worden ist ein sechsjähriger Junge nach einem Unfall am Freitag (30.6.) gegen 16.30 Uhr in der Wannweiler Straße. Eine 59-jährige Fahrerin eines Fiat Doblo übersah beim Abbiegen das bevorrechtigte Kind, welches dabei war, mit einem Fahrrad die Fahrbahn zu überqueren. Am Pkw dürfte nach derzeitigem Stand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden sein. Beim Fahrrad dürfte der Schaden bei einigen hundert Euro liegen.