Nach einem schwarzen Pkw Kombi, dessen Fahrer am Sonntagvormittag im Kreisverkehr Reutlinger Straße / Lembergstraße im Stadtteil Sondelfingen eine Radlerin angefahren hat und geflüchtet ist, fahndet die Verkehrspolizei Tübingen.

Vorfahrt missachtet

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 26 Jahre alte Radfahrerin, gegen 11.20 Uhr, von der Lembergstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Obwohl sich die Radlerin bereits im Kreisverkehr befand, fuhr der schwarze Kombi von der Sondelfinger Straße her, ohne die Vorfahrt der Radfahrerin zu beachten oder die Geschwindigkeit zu reduzieren, in den Kreisverkehr ein.

Bei der nachfolgenden Kollision prallte die Radlerin gegen die Fahrertüre des schwarzen Kombi, wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Zeugen gesucht

Ohne sich um die Schwerverletzte zu kümmern, flüchtete der Fahrer in Richtung Sondelfingen. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Der flüchtige, schwarze Kombi dürfte vorne links und im Bereich der Fahrertüre erkennbare Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise nehmen die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon (07071) 972-8660 oder das Polizeirevier Reutlingen, Telefon (07121) 942-3333 entgegen.