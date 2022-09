Beim Word Cleanup Day, dem „Weltaufräumtag“ am Samstag, will die Stadt Aufklärungsarbeit leisten: Aufkleber, Schmierereien und Plakate sorgen im Stadtgebiet für einen schlechten Eindruck. Die Stadtverwaltung setzt auf ein Umdenken bei den Verursachern und will die Bevölkerung sensibilisieren.