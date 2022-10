Ohne Beute geflohen sind zwei bislang unbekannte männliche Täter, nachdem sie auf frischer Tat erwischt wurden. Am Freitagabend, 14. Oktober, gegen 19 Uhr stiegen die Einbrecher über die geöffnete Balkontür in die Wohnung des ersten Obergeschosses in einem Mehrfamilienhaus im Grenzweg in Reutl...