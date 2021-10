Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) sorgt derzeit auch in Reutlingen für volle Krankenhäuser: Die Zahl der Patienten in den Reutlinger Kreiskliniken ist seit zwei Monaten sehr hoch. Die Klinikleitung erklärt, wie eine Infektion zu erkennen ist – und was dann getan werden sollte.