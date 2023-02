Wegen versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen seit Freitag gegen eine 49 Jahre alte Frau. Dieser wird zur Last gelegt, am späten Abend versucht zu haben, eine Seniorin mittels eines Kopfkissens zu ersticken. Die Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge begab sich die 49-Jährige, die als Pflegekraft im Wohnhaus der Seniorin tätig ist, gegen 21.30 Uhr in deren Schlafzimmer. Dort soll sie versucht haben, die im Bett liegende Seniorin mit einem Kopfkissen zu ersticken.

Seniorin wehrt sich erfolgreich

Durch Gegenwehr und Hilferufe konnte sich die Seniorin aus der Situation befreien und Nachbarn auf die Situation aufmerksam machen. Diese verständigten in der Folge über Notruf die Polizei. Die deutlich alkoholisierte Tatverdächtige, die erst seit wenigen Tagen bei der Seniorin wohnhaft war, wurde vor Ort von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die Seniorin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Festgenommene am Sonntag beim Amtsgericht Tübingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl gegen die polnische Staatsangehörige und setzte ihn in Vollzug. Die Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Motiv der Tat, dauern an.