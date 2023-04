Wie in den Vorjahren stand auch dieses Jahr am Karfreitag die Tuner- und Poserszene im besonderen Fokus des Polizeipräsidiums Reutlingen. Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen, unterstützt von Kräften zahlreicher Polizeireviere, wurde der Schwerpunkt auf die Überprüfung technischer Veränderungen an Kraftfahrzeugen gelegt.

Illegales Tuning

Insgesamt wurden im Präsidiumsbereich 37 Verstöße im Bereich Posing und illegales Tuning beanstandet, wobei allein 28 Verstöße wegen technischer Veränderungen an Kraftfahrzeugen geahndet wurden. In drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug polizeilich sichergestellt werden.