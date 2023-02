Nach einem bislang Unbekannten, der am Montagabend in ein Haus in der Straße In Laisen eingebrochen ist und von dem Bewohner Geld gefordert hat, fahndet der Polizeiposten Reutlingen-West.

Scheibe eingeschlagen

Gegen 23.45 Uhr schlug der Täter eine Scheibe des Hauses ein, wodurch der 62-jährige Bewohner aufmerksam wurde und vor die Haustür ging, um nachzuschauen. Als er in sein Haus zurückkehrte, packte ihn der Unbekannte und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Täter ergreift Flucht

Der 62-Jährige verweigerte dies und begann zu schreien, woraufhin der Unbekannte ohne Beute die Flucht ergriff. Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber verlief bislang ergebnislos.

Der Unbekannte wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er war bekleidet mit einer engen Hose und einer Kapuzenjacke mit Fellbesatz und sprach Deutsch mit Akzent. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer (07121) 93940 erbeten.