Die Frau war laut Meldung der Polizei gegen 9.40 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Abfahrt Wanne unterwegs. Dabei fiel sie über ihren Lenker und stürzte zu Boden.

Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.