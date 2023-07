Mehreren Anzeigen sieht eine 34-Jährige entgegen, die am Sonntagabend in der Bahnhofstraße alkoholisiert einen Unfall verursacht und Zeugen sowie Polizisten angegangen hat. Die Frau setzte sich gegen 19.20 Uhr in einen unverschlossen geparkten Opel, in dem der Schlüssel steckte und fuhr mit diesem los, obwohl er ihr nicht gehörte. Schon wenige Meter nach Beginn ihrer Fahrt, prallte sie, beim Versuch aus einem Hof in die Bahnhofstraße einzubiegen, gegen einen Mast.

Ein aufmerksamer Zeuge, der den Unfall beobachtete, hinderte die Frau daran, weiterzufahren, woraufhin die Frau ihn körperlich angegangen haben soll. Sie beleidigte ihn und weitere Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei. Ihr aggressives Verhalten setzte die Frau gegenüber den Polizisten fort und versuchte diese anzugreifen, weshalb ihr Handschließen angelegt wurden. Verletzt wurde niemand. Da ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste die 34-Jährige eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte sie nicht abgeben, da sie nicht im Besitz eines solchen ist. Ihren Rausch schlief die Frau in der Gewahrsamszelle aus.