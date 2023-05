In der Nacht zum Sonntag ist ein 31-Jähriger in der Reutlinger Innenstadt durch einen Unbekannten verletzt worden.

Jugendlicher gesucht

Der 31-Jährige wollte sich am Albtorplatz um 3.15 Uhr nach dem Wohlbefinden einer jungen Frau erkundigen, nachdem sich diese zuvor mit einer männlichen Person gestritten hatte. Die männliche Person, die als etwa 16 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke und beiger Hose, beschrieben wurde, schlug unvermittelt mit einem Schlagstock in Richtung des Kopfes des Geschädigten. Anschließend entfernte sich das Paar in Richtung Innenstadt.

Leicht verletzt

Der Geschädigte musste leichtverletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos.

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht unter Telefon (07121) 942-3333 Zeugen, die insbesondere Angaben zum flüchtigen Beschuldigten machen können.