Am Samstag um 20.35 Uhr ist es in der Gönninger Straße zum Sturz eines Radfahrers gekommen. Der 14-Jährige fuhr in Richtung Friedrichstraße und stieß ohne Fremdeinwirkung gegen einen geparkten VW Golf. Bei dem Unfall verletzte sich der 14 -Jährige schwer. Er musste vom Rettungsdienst zur we...