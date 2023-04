Eine 76-Jährige war am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Holzschwanger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Jedelhauser Straße am Kriegerdenkmal im Ortskern missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte beim Abbiegen mit einer 59-jährigen Autofahrerin, die Vorfahrt hatte. Die 59-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Auto der 76-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro und am Pkw der 59-Jährigen in Höhe von 10 000 Euro, schätzt die Polizei.