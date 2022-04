Mit einem ungewöhnlichen Gefährt ist am frühen Mittwochmorgen ein 17-Jähriger in Vöhringen verunglückt. Der junge Mann war mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug auf der Memminger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreisverkehr zur Rue de Vizille verlor der Jugendliche die Kontrolle ...