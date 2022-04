Die Welpen waren zu jung für den Transport, in ihrer Kiste stand ihnen nur eine aufgeschnittene Plastikflasche mit Wasser zur Verfügung: Die Polizei hat in Weißenhorn am Sonntag einen illegalen Hundetransport aufgedeckt.

Ein 52-Jähriger hatte die Beagle-Welpen auf einem Kleinanzeigenportal zum Ve...