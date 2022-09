Am letzten Tag der Sommerferien 2022 ist in Weißenhorn beinahe ein Streit um ein Mädchen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, hat am Montagabend ein 13-Jähriger im Stadtpark einen Jungen im selben Alter mit einem Messer bedroht.

Der 13-jährige Täter war offenbar zusammen mit einem 14-Jährigen i...