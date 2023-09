Vor zwei Wochen war eines in Langenau , jetzt findet das nächste Weinfest in Weißenhorn statt – und das, wie auch in Langenau, zum ersten Mal. Von Donnerstag, 14. September bis Sonntag, 17. September, wird auf dem Weißenhorner Kirchplatz eine Auswahl an Rot-, Weiß- und Roséweinen ausgeschenkt....