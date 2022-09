Die beiden waren davon ausgegangen, dass ihr Opfer nicht überleben würde. Und wäre das passiert, dann säßen sie heute vielleicht nicht im Saal 132 des Landgerichts in Memmingen. Doch der Mann, auf den der heute 42-Jährige in der Nacht auf den 18. Dezember 2021 in der leerstehenden Gaststätte ...