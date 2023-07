Die EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft) hat bei der Regionalbus Augsburg GmbH am Mittwoch, 12.07.2023, zu einem Streik aufgerufen. Der Streik wird auch Busse in Neu-Ulm, aber auch in Ulm betreffen.

Folgende Fahrten auf der Linie 5 werden voraussichtlich entfallen:

Ab Ludwigsfeld: 05:03 Uhr, 05:33 Uhr, 07:05 Uhr, 07:25 Uhr, 08:25 Uhr, 10:45 Uhr, 11:05 Uhr, 12:05 Uhr

Ab Wiley: 04:53 Uhr, 06:40 Uhr, 9 Uhr, 09:20 Uhr, 10:20 Uhr, 12:40 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr

Ab Universität Süd: 04:37 Uhr (ab Soflinger Weinberge), 05:34 Uhr, 6 Uhr, 06:27 Uhr, 07:27 Uhr, 07:57 Uhr, 08:17 Uhr, 09:17 Uhr, 09:47 Uhr, 10:07 Uhr, 11:07 Uhr, 11:37 Uhr, 11:57 Uhr, 12:57 Uhr, 13:27 Uhr, 13:47 Uhr