Es war ein kurzer Moment, der das ganze Leben des 57-jährigen Mannes veränderte: Am 4. November 2022 um 9.33 Uhr übersah der Berufskraftfahrer beim Linksabbiegen mit seiner Sattelzugmaschine ein Auto. In der Illerberger Straße in Weißenhorn kam es zur Kollision. Der Fahrer des Pkw zog sich Ripp...