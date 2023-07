Ein 79-Jähriger ist bei einem Unfall in Senden am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 17.50 Uhr mit seinem „Kleinkraftrad“ – also einem Mofa, Moped oder Motorroller – auf der Ulmer Straße unterwegs gewesen. Offensichtlich erkannte er zu spät, dass ein Autofahrer vor ihm abbremsen musste und prallte auf das Fahrzeug. Durch die Wucht der Kollision wurde der 79-Jährige auf die Heckscheibe des Pkw geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Notarzt erstversorgt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt.