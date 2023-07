Wie die Polizei am Samstag gegen 9.31 Uhr mitteilt, ist es auf der B28 in Neu-Ulm an der Anschlussstelle zur B30 zu einem Unfall gekommen. Ersten Polizeiinformationen zufolge soll sich dabei ein Fahrzeug überschlagen haben. Mehrere Personen sollen verletzt sein. Einsatzkräfte sind vor Ort, ein Rettungshubschrauber ist zum Einsatz gekommen.

+++ Nähere Informationen gibt es in Kürze hier +++