Auf der A7 ist es in den frühen Morgenstunden des Sonntags (24. September) zu einem Unfall gekommen: Die Polizei teilt mit, dass ein 40-jähriger Mann den Kreisverkehr an der Anschlussstelle Nersingen übersah und ungebremst darüber „schanzte“. So habe er einen „Flurschaden“ verursacht und auch sein eigenes Fahrzeug „erheblich“ beschädigt.

Als die Polizei zum Unfallort kam, stellte sie bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über ein Promille. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der 40-Jährigen musste außerdem seinen Führerschein abgeben. Er muss nun mit einer „nicht unerheblichen Geldstrafe“ rechnen, schreibt die Polizei. Und die Fahrerlaubnis bekommt er auch nicht so schnell wieder.