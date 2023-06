Nach ersten Erkenntnissen waren am Sonntag die Holzbalken der Zwischendecke auf einen Mann und eine Frau in der Garage darunter gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige wurde nach dem Unfall in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 51 Jahre alte Frau erlitt leichte Schürfwunden und einen Schock.

Beide hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst aus den Trümmern befreit. Ersten Ermittlungen zufolge hielten die Holzbalken der Zwischendecke das Gewicht der Gegenstände darauf nicht aus, was zu dem Unfall geführt haben soll. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 70 000 Euro.