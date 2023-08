Alles begann damit, dass um 23.15 Uhr ein Rauchmelder anschlug – und am Ende war die Feuerwehr Neu-Ulm dann zu einem ausgewachsenen Spezialeinsatz gerufen: Beim Unternehmen Süd-West-Chemie am Pfaffenweg in Neu-Ulm war aus einem Behälter flüssiges Phenolharz ausgelaufen.