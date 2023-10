Die Regionalbahn erwischte das Rad am Hinterreifen. Trotz des durchdringenden Pfeifsignals, das der herannahende Zug abgegeben hatte, trotz der sofort vom Lokführer eingeleiteten Schnellbremsung: Am 15. September kam es erneut zu einem Unfall am unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen. Der Radf...