Am Freitagmittag kam es auf der B28 zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter.

Laut Polizei wollte der 56-jährige Lkw-Fahrer zwischen der Anschlussstelle Senden und dem AD Neu-Ulm auf die linke Fahrbahn wechseln, um den Kleintransporter eines 20-Jährigen zu überholen. Da sich von hinten jedoch Fahrzeuge näherten, wechselte er zurück auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dabei in das Heck des Kleintransporters.

Während der Unfallaufnahme verschlechtere sich das Befinden des 56-Jährigen, weswegen der Rettungsdienst alarmiert wurde. Dieser stellte einen möglichen Schlaganfall fest und brachte den Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.