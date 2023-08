In Neu-Ulm hat sich am Dienstagnachmittag (22.8.23) gegen 16.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet – ein Motorradfahrer wurde verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers passierte der Unfall auf der B28 in Fahrtrichtung Senden zwischen der Auffahrt an der Europastraße (B10) und der Abfahrt zur B30. Der Motorradfahrer habe einen Auffahrunfall vor ihm zu spät bemerkt und sich daraufhin verbremst, sodass seine Maschine mit einem der Pkw kollidiert sei. Der Motorradfahrer sei daraufhin genau wie seine Maschine auf den Boden gestürzt. Nach Informationen der SÜDWEST PRESSE brach das Motorrad in mehrere Teile.

Der Fahrer wurde laut Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autofahrer, die zuvor in den Auffahrunfall verwickelt gewesen waren, wurden nicht verletzt. Angaben zum genauen Unfallhergang und zum entstandenen Sachschaden konnte der Polizeisprecher nicht machen, da der Einsatz noch läuft. (Stand: 18 Uhr)

Nach dem Unfall bildete sich zwischen Ulm und Senden ein längerer Stau. Google Maps zeigte an, dass sich der Verkehr zeitweise bis zur Adenauerbrück e zurückstaute.

Weitere Informationen folgen!