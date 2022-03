Nach mehreren schweren Unfällen auf der A8 in den vergangenen Tagen und Wochen ist es jetzt erneut zu einem schweren Crash gekommen: Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr ereignete sich ein heftiges Unglück auf der A8 in Höhe der Anschlusstelle Oberelchingen.

Die bayerische Polizei teilt mit, dass ...