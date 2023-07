Wie das Polizeipräsidium Schwaben/Südwest mitteilt, war ein 68-Jähriger am Montag gegen 15.30 Uhr mit seinem Wohnmobil auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Nahe der Anschlussstelle Altenstadt platzte ihm der hintere rechte Reifen, weshalb das Wohnmobil ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug überschlug sich, prallte zweimal gegen die Mittelschutzplanke und blieb schließlich auf der linken Fahrspur auf dem Dach liegen.

A7 für mehrere Stunden gesperrt

Der Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wohnmobil entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Um es zu bergen, wurde die Autobahn an der Unfallstelle für drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Altenstadt ausgeleitet. Die Feuerwehren Illertissen, Erolzheim und Altenstadt kümmerten sich um die Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsleitung.

Weiterer Unfall hält Einsatzkräfte auf Trab

Der zähfließende Verkehr aufgrund des Unfalls hatte noch einen weiteren Unfall zur Folge. So erkannte eine 48-jährige Autofahrerin zu spät, dass ein Auto vor ihr abbremste und fuhr diesem ins Heck. Niemand wurde verletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten schnell, dass die Frau deutlich betrunken war - ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von weit über zwei Promille. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, allerdings brachte ein Abschleppdienst das Auto der 48-Jährigen auf den Parkplatz einer Rastanlage. Die Unfallverursacherin musste sich Blut abnehmen lassen, zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten ihren Führerschein. Sie wurde von ihrem Ehemann abgeholt, der auch die Autoschlüssel erhielt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.