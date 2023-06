Auf der A7 bei Altenstadt hat sich am Donnerstagabend (8.6.) ein Auto überschlagen. Die Polizei teilte um 19:01 Uhr mit, dass sich in Fahrtrichtung Füssen in der Nähe der Anschlussstelle Altenstadt ein Unfall mit einem Pkw ereignete. Offenbar wurde eine Person leicht verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der Schaden ist, hat die Polizei noch nicht bekanntgegeben. Genauso ist unklar, ob die A7 an der Unfallstelle gesperrt ist und ob sich dort ein Stau gebildet hat.

Weitere Informationen folgen!